UŽIVO! ĐOKOVIĆ - MEDVEDEV: NOVAK OSVOJIO PRVI SET!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 22 časa po srpskom vremenu igra u finalu Ju Es opena protiv Rusa Danila Medvedeva.

NOVAK ĐOKOVIĆ - DANIL MEDVEDEV 0:0

TOK MEČA

2. SET

3:3 - Đoković dobija gem sa nulom. Upisao je dva vinera i jedan as servis. Sva četiri prva servisa su ušla kako treba.

2:3 - Medvedev je ušao u seriju servisa i dobio novi gem.

2:2 - Sjajan gem za Đokovića.

1:2 - Šteta, Novak je stigao na 40:40, ali nije mogao do brejk prilike.

1:1 - Novak često izlazi na mrežu, i za sada je sjajan u tome. Osvojio je sedam od osam mogućih poena.

0:1 - Medvedev je iskoristio treću gem loptu za startnu prednost u drugom setu.

Opening set to Djokovic!



He takes it 6-3 over Medvedev. pic.twitter.com/dXX1XeRQTx