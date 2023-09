TRAŽE DA SE IVANIŠEVIĆU ODUZME HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO! Sramne uvrede Hrvata na račun Novakovog trenera

Na račun Gorana Ivaniševića, trenera Novaka Đokovića, stigli su uvredljivi komentari u Hrvatskoj.

Nakon što je Đoković osvojio US open, Ivanišević je poručio da nisu svi sa Balkana kao Novak, a na hrvatskom portalu "Index", pojavio se određeni broj sramnih komentara u kojima se vređa čuveni Hrvat.

- Na tome se ne može raditi, po meni. Rođeni ste takvi, a on je genije – i skoro jedinstven u svetu sporta. Ovo je po meni jedno od najvećih ostvarenja u istoriji sporta – ne samo u tenisu. On je po prirodi pobednik, veliki motivator – i imao je sreće da su ga ka daljem napretku gurali Rafa i Rodžer. Ako mu kažete da je nešto nemoguće – to će ga samo još više podstaći da radi i dokaže vam suprotno. Uvek će tražiti načine da pobedi, da vam pokaže da niste bili u pravu – čak i kada je povređen, iznuren... Ne bih nužno vezao to sa činjenicom da smo svi sa Balkana – jer to ne važi za sve. On je ipak jedinstven, i zato je najbolji – i pitanje je kada će se ponovo roditi neko poput njega u sportu! - rekao je između ostalog Ivanišević.

Deluje da se to nije dopalo pojedincima koji su odlučili da ispod Goranove izjave objave sledeće komentare:

- Ivaniševiću oduzeti državljanstvo. Totalno me razočarao! Pa je l' ti je potrebno da se onako dere na tebe kao na psa...

- Nabavi kičmu prodana dušo. Da smo svi na Balkanu kao tvoj četnik na kojeg d***š bili bi velika Srbija. Seli se preko i ne vraćaj se, Hrvatsku si odavno izdao za lovu.

- Danas je trener ovom velikom teniseru ali pogubljenom u vremenu i prostoru. Kako je on promovisao ovu zemlju devedesetih, tako su i hiljade onih koji su pobegli iz nje radeći i zarađujući u isto vreme dok se ginulo po Hrvatskoj. Koja je razlika između tih pobegulja i dezertera i Ivaniševića sa adresom u Monaku?

- Ivanišević se osušio od jada...

Bilo je i onih koji su odmah stali u odbranu Ivaniševića, a nepotrebno je i pričati da ovakvi komentari zaista nisu potrebni, pogotovo ne na sportskim stranicama...