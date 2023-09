NAJSTARIJI POBEDNIK US OPENA I ROLAN GAROSA! Detaljni prikaz svih dosadašnjih trofeja najboljeg tenisera na svetu

Osvajanjem četvrte titule na US openu Đoković je izjednačio apsolutni rekord Margaret Kort od 24 grend slem trofeja koji je ona držala od 1973. godine. Deset puta je osvojio Otvoreno prvenstvo Australije, Vimbldon sedam puta ,Ju Es Open četiri puta i tri puta Rolan Garos.

Međutim, njegovo odbijanje 2022. godine da se vakciniše protiv kovida-19 sprečilo ga je da igra u Melburnu i Njujorku. Takođe, ispustio je Ju Es Open 2019. i 2020. godine, gde je bio favorit - prvo zbog povrede i predaje osmine finala, a drugo zbog diskvalifikacije. Godine 2021. izmakla mu je titula u Njujorku kada ga je Danil Medvedev sprečio da osvoji godišnji grend slem. On drži Rekord po broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste , čak 390. Na to mesto vratio se danas posle osvajanja Ju Es Opena.

Odigrao je 36 grend slem finala. Đoković je ovde daleko ispred Federera i Nadala kod muškaraca, ali i ispred Kris Evert kod teniserki. Oborio je Rekord po broju odigranih i dobijenih finala na Australijan openu. Takođe je igrao i deset na Ju Es Openu, izjednačivši rekord Bila Tildena, a osvojio je četiri. Ima i deset finala na Vimbldonu.

On je jedini igrač koji je osvojio tri od četiri grend slem turnira četiri puta u jednoj sezoni . Takođe je tri puta stigao do finala na sva četiri grend slema u jednoj sezoni.

Đoković ima I 39 masters titula. On je takođe jedini igrač koji je osvojio svih devet turnira u ovoj kategoriji i to više puta.Ima u 6 osvojenih titula na završnom mastersu sezone. On je izjednačio Federerov rekord prošlog novembra u Torinu kada je osvojio turnir koji svake godine okuplja osam najboljih igrača sezone.

Sa 36 godina i 111 dana - Đoković je postao najstariji pobedik Ju Es Opena u Open eri . U junu je postao najstariji pobednik Rolan Garosa sa 36 godina i 20 dana.

