Beker: Novak ima dve ličnosti, ovo me je najviše pogađalo tokom saradnje

Nekadašnji nemački teniser Bors Beker, koji je svojevremeno trenirao Novaka Đokovića, dao je jedan intervju za italijansku "Gazetu" u kom je govorio o nedavno završenom US Openu!

Pre svega o samom Đokoviću i njegovoj 24. Grend slem tituli, ali i kompletnoj sezoni u kojoj je Nole uzeo tri GS.

- Nebo je granica. Odnosno, nema granice. Nije ljudski biti ovako zdrav, gladan i inspirisan sa 36 godina. Svi smo radoznali da vidimo gde može da ode. Glad, poverenje koje postaje izvesnost. Nedelju dana pre finala zamolio je svoju pratnju da odštampa ove majice. Jer pobeda je bila njegov cilj i bio je siguran da će to postići - rekao je Nemac i nastavio:

- Mislim da će se sada fokusirati na slem turnire i igrati ih jedan po jedan bez razmišljanja o konačnom cilju. Najveći kvalitet kod njega je transformacija. On je povratnik na osnovnoj liniji i da bi pobedio Medvedeva spustio se do mreže, servirao i voleo. Promenio je planove. Njegov veliki kvalitet je što plan igre prilagođava potrebama utakmice: uvek ima plan B, C, D... praktično celu azbuku.

Novak je sa Bekerom uzeo šest GS, a Nemac je otkrio i neke tajne tokom njihove saradnje. Konkretno na pitanje šta ga je najviše pogađalo.

- Šta me je najviše pogodilo tokom naše saradnje? Činjenica da nikada nije bio zadovoljan. Nikad! Čim je osvojio veliki turnir, umesto da slavi želeo je da razgovara o tome šta nije uradio dovoljno dobro. Rekao sam mu: "Nole, hajde da razmislimo sutra. I ništa nije uradio, nastavio je da analizira kako bi mogao da se poboljša.

- Veoma smo bliski. Nole ima dve ličnosti: onu koja ide na teren i onu van njega. On je veoma dobar čovek, voli da čini dobro, pomaže deci preko svoje Fondacije i ako je nekom prijatelju teško on prvi ide da mu pomogne - poručio je Beker.