REDOVNO KRITIKOVAO ĐOKOVIĆA, PA SE POKAJAO Trenutak sa finala US Opena koji je svima promakao: Što si tužan dok daješ pehar Novaku? (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je četvrti US Open tako što je u finalu pobedio Danila Medvedeva (6:3, 7:6, 6:3) i tim trijumfom samo je dodatno "učvrstio" svoju poziciju na vrhu liste najboljih svih vremena. Ono što je posebno impresivno kod Đokovića je što je ove sezone osvojio dva turnira na koje mu je prethodno bio zabranjen dolazak, tako da je sa te strane još jednom pokazao mentalnu snagu i na sve to - uspeo je da razuveri mnoge kritičare koji su ga "peckali" prethodnih godina.

Među njima je i američki teniser Endi Rodik sa kojim je Novak Đoković bio u vrlo lošim odnosimana početku karijere, pošto je Amerikanac vrlo ružno govorio o njemu. Ipak, malo po malo i Rodik je više počeo da poštuje Đokovića i čak da ga brani na Tviteru, da bi se sreli u finalu US Opena kada mu je upravo Amerikanac uručio trofej.

To je mnogima promaklo zbog emotivnih scena u finalu US Opena, kao i zbog toga što je pozdrav Rodika i Đokovića trajao vrlo kratko i nije bio naročito srdačan. U reprizi finala, kada su glave već "ohlađene", to su primetili i navijači koji su Endija Rodika počeli da ispituju na ovu temu na Tviteru: "Zašto se Rodik složio da uruči trofej Đokoviću? Očigledno je izgledao tužno ili je to njegova 'srećna faca'", glasilo je pitanje koje je stiglo i do nekada najboljeg igrača sveta.

-Rekao sam da mi je čast da uručim trofej. Znam da kod mnogih navijača ja ne bih bio prvi izbor, ali ja sam taj koji je rekao da - i došao sam to da uradim. Godinama sam oduševljen njegovim uspesima. U tom scenariju, moj posao je da se ne ističem i budem neprimetan dok ne uručim trofej - napisao je Rodik i navijači su nastavili da insistiraju na dodatnim pojašnjenjima.

Prema njegovim rečima, njihov kratak razgovor je bio "veoma pozitivan", a da postoji određena grupa Novakovih navijača koja je "potpuno luda" i u svemu pronalazi nešto negativno. Ističe da je bolje da se svi fokusiraju na Novakove uspehe, a ne na sitnice poput ove, međutim jasno je da i navijači ne zaboravljaju da je Endi Rodik jedan od najzaslužnijih što su se mediji u SAD okomili na Đokovića - i to rade svaki put kada ima zdravstveni problem.

Bilo je to na US Openu 2008. godine kada je Rodik optužio Đokovića da "folira povrede" i pokrenuo lavinu. "Ma kod njega su problem i leđa, i kukovi, i grčevi. Ptičiji grib, Antraks, SARS, uobičajeni kašalj i prehlada. Ima ih zaista mnogo. Znate, ili je nabrži da pozove trenera, ili je najhrabriji momak svih vremena. Na vama je da odlučite. Ja se osećam dobro, on trenutno ima 16 povreda...", kazao je Endi Rodik pred njihov međusobni duel, a onda je Novak izašao pred pun stadion "Artur Eš" i pred Amerikancima razbio njihovog miljenika 6:2, 6:3, 3:6, 7:6.

-Znate, Endi je pričao da imam 16 povreda u prethodnom meču. Očigledno ih nemam, je l' da? - kazao je tada Đoković i "pecnuo" ceo stadion, da bi navodno potom došlo i do njihovog fizičkog sukoba.

-Ušao sam u fizički sukob u svlačionici posle meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković, i to se desilo jednom na US Openu. Pre meča sam pričao svašta, a on je izašao na teren i razbio me. Posle meča je i taj Šmovak Šmoković rekao nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, saterao ga uz ormar, ali sam tada primetio da je njegov trener i te kako krupan. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa stranu - naveo je Rodik pre petnaestak godina, od kada su izgladili odnose.

Podsetimo, u međuvremenu je Novak Đoković posle US Opena imao i doček u Beogradu gde ga je na balkonu Gradske Skupštine pozdravila publika, dok je potom otputovao u Španiju da igra za Dejvis kup reprezentaciju Srbije.

