EVO KAKO JE JELENA ĐOKOVIĆ IZGLEDALA NA PRVOM NOVAKOVOM FINALU: Snimak iz prošlosti pokazuje KAKVA JE ZAPRAVO Noletova supruga! (VIDEO)

Jelena Đoković privlači pažnju javnosti gde god da se pojavi, a pravim odabirom modnih kombinacija izgradila je svoj prepoznatljiv i nepogrešiv stil.

Godinama je dobijala pozitivne kritike na račun svog odevanja i postala je veoma primećena u ložama na teniskim terenima. Iako je "naša", slobodno možemo reći da je postala jedna od najstilizovanijih dama u teniskom svetu kada je reč o suprugama igrača.

Na poslednjem odigranom Novakovom finalu na US Open-u, videli smo je u prelepoj haljini, prirodnog izgleda, a da li se sećate kako je izgledala u finalu kada je Novak osvojio svoju prvu titulu?

Bilo je to 2006. godine u Holandiji na ATP turniru u Amersfortu. Tada su ga iz lože pratili tadašnja devojka, današnja supruga Jelena, i trener Marjan Vajda.

Remembering when Novak Djokovic won his first ATP Tour title in 2006 at Amersfoort!#NittoATPFlashback | #partner pic.twitter.com/ytgdv4CIKI