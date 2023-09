OPET SE OGLASILA! Srpska političarka nazvala Novaka PRIMITIVNOM KONZERVOM, pa nastavila: Povredila sam im SRPSTVO! LJUDI ZGROŽENI

Srpska političarka Vesna Pešić nedavno je uzburkala javnost u Srbiji svojim skandaloznim komentarom na račun najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Nakon veličanstvenog uspeha Srbina na US openu Vesna Pešić šokirala je sve svojom objavom na društvenoj mreži "Tviter".

"Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 slema, poslednji izvukao na žreb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi sa 25-im, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, džiberaj uz muziku", napisala je srpska političarka.

Mnoge je iznenadio ovaj komentar, s obzirom na to da je bila poznata kao neko ko veoma ceni lik i delo srpskog tenisera.

Potpuno očekivano, njena objava izazvala je oštre reakcije i razbesnela javnost, pa je rešila da pojasni razloge zbog kojih je to napisala.

"Izjava o Novaku je bila moja čista provokacija, većina napada dolazi od onih koji ne gledaju tenis, ali sam im povredila njihovo srpstvo koje preko Novaka brane. Lepo su se naslikali, jer tviterasi znaju da ja godinama navijam za Đokovica dok oni gledaju fudbal i sada košarku", napisala je Vesna Pešić na Tviteru.

