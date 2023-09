ĐOKOVIĆ OSTAO BEZ DVA BITNA ČLANA SVOG TIMA - Oni više neće biti uz srpskog asa na turnirima!

Novak Đoković ostao je bez dva člana svog tima!

Pomalo iznenađujuće informacije stižu u tabora najboljeg tenisera sveta. Uz Novaka Đoković ubuduće neće biti dvoje ljudi koji su tu bili gotovo dve decenije.

Reč je o njegovom dugogodišnjem menadžeru Edoardo Artaldiju, kao i njegovoj poslovnoj partnerki Eleni Kapelaro. Njih dvoje više nisu deo Đokovićevog tima.

Novak Đoković je osvojio proteklog vikenda svoju 24. gren slem titulu i nije bilo za očekivati da će baš u tim momentima doći do nekih promena u njegovom timu.

Hearing Novak Djokovic is no longer with longtime agent/manager Eduardo Artaldi. Artaldi's partner Elena Cappellaro (bottom right) also played a central role in Djokovic's management.



Artaldi was part of the team for over a decade and for every major title other than 2008. pic.twitter.com/Nv89UaiDmm