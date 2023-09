Hamilton ZAGRMEO: F1 mora da uradi više u borbi protiv diskriminacije

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je danas da Formula 1 mora da uradi više u borbi protiv diskriminacije, posle uvredljivih komantara savetnika Red Bula Helmuta Marka.

Marko se prošle sedmice izvinio nakon što je rekao da je za lošu formu vozača njegove ekipe Serhija Peresa kriva "etnička pripadnost".

Sedmostruki svetski šampion Hamilton rekao je da su takve izjave "potpuno neprihvatljive", ali da njima nije iznenađen.

"To nije nešto za šta se samo izvinite i bude okej. Mislim da mora da se uradi više. Ima mnogo ljudi u pozadini koji pokušavaju da se bore protiv ovakvih stvari, ali teško je manevrisati ako ljudi iz samog vrha imaju takvo mišljenje koje nas sprečava da napredujemo", rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

"I dok govorimo da u našem sportu nema mesta bilo kakvoj vrsti diskriminacije, jer i ne treba da je ima, imati vodeće ljude ili one na njegovoj poziciji koji daju takve izjave, znači da ne možemo da idemo napred. To samo pokazuje koliko je važno da nastavimo da radimo ono što pokušavam da uradim sa mojom ekipom i ovim sportom. Čeka nas još mnogo posla kako bismo napredovali i osigurali inkluzivnije okruženje", dodao je on.

Peres je rekao da mu se Marko lično izvinio.

"Prešli smo preko toga. Imam lični odnos s njim. Kada takve komentare čitate sa strane, može zvučati kao nepoštovanje, ali znajući Helmuta i uz naš odnos, pomogao mi je da ga razumem. Znam da to nije mislio na takav način i uopšte se nisam uvredio", rekao je meksički vozač.

Ekipa Red Bul prihvatila je izvinjenje Marka, koji je savetnik motosporta. On odgovara samo sedištu Red Bula u Austriji i nije direktno zaposlen u ekipi Formule 1.