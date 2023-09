Šta Novak Đoković mora da uradi da bi bio prvi na svetu do kraja godine?

Novak Đoković je nakon osvajanja US Opena ubedljivo prvi na ATP listi sa 3.260 bodova više od drugoplasiranog Karlosa Alkaraza. To u ovom momentu izgleda kao velika zaliha, ali bi ona mogla da se istopi i da srpski as ne bude do Nove godine više na čelu teniskog karavana. Kako?

Najveći zadatak za najboljeg svih svremena biće da sačuva 2.850 bodova koje je stekao prošle godine u isto vreme.

Osvojio je turnir iz 250 serije u Tel Avivu, zatim "500-ticu" u Astani, a onda je igrao finala u Parizu i Torinu. U Francuskoj nije uspeo do titule, ali a završnom Mastersu jeste.

Sve to iziskuje veliku energiju da se ponovo ostvari, a i sam Novak je rekao da verovatno do tog redosleda neće ni doći.

Trenutno se nalazi u Valensiji gde sa reprezentacijom Srbije traži prolaz na finalni turnir Dejvis kupa, a nakon toga ga očekuje dosta pitanja koja su, čini se, mnogo manja od onih na koje je već odgovorio.

Osvojio 24. Grend slem u karijeri i sada mu je samo bitno da taj broj i uvećava, a za to će imati priliku u Australiji na startu 2024. godine.

Do tada, odbrana poena će biti težak samo zbog činjenice da to Đokoviću uopšte nije prioritet.

Nagađa se da neće igrati Astanu, ali i Goran Ivanišević je najavio da srpskog asa neće biti na kineskoj turi.

Jedino što skoro sigurno možemo da očekujemo od Novaka jeste učešće u Parizu i Torinu.

Jednostavno, u ovakvoj konstalaciji je najbitnije da bude spreman za Melburn i januar, dok je sve ostalo manje bitno i priprema za to.

Naravno, ukoliko mu se ukaže prilika, krajnji prioritet ove godine će biti juriš na trofej Dejvis kupa sa Srbijom.

Sve ovo ukazuje da bi moglo da dođe do lake smene na čelu, pogotovo imajući u obzir da Karlos Alkaraz brani jako mali broj bodova do kraja godine.

Španac se u periodu posle US Opena pojavio samo u Astani, Bazelu i Parizu, te prošao kao bos po trnju.

U Astani je ispao odmah nakon prvog meča, u Bazelu je stigao do polufinala i osvojio 180 bodova, dok je predao Holgeru Runeu u četvrtfinalu Bersija.

Sve to ukazuje da za odbranu ima samo 360 bodova do kraja godine i da bi aktivacijom u narednim mesecima mogao da se vrati u vrh.

Zavisi i od Novaka, jer se i njegove neke odluke mogu promeniti, ali za sada ostaje Dejvis kup kao prioritet i eventualno pojavljivanje u Parizu i Torinu.