Odbojkašice Srbije su na Olimpijskim igrama! Dominikana donela našem timu plasman u Pariz

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na Olimpijske igre, nakon što je Dominikanska Republika savladala Kinu sa 3:1 u setovima.

Ovaj ishod automatski znači da će naše odbojkašice sigurno biti među prve dve ekipe na tabeli i nakon poslednjeg kola, te su samim tim sigurne putnice u Pariz.

Čak i ukoliko Holandija bude savladala Dominikanu u poslednjem kolu sa 3:0, a Srbija izgubi sa 3:0, "Lale" će imati lošiji set količnik od Srbije, te neće uticati na poredak na tabeli.

Samim tim, to znači da meč Srbije i Kine u poslednjem kolu neće imati rezultatski značaj, s obzirom na to da Kina ne može do plasmana na Olimpijske igre.

Podsetimo, Srbija će ostati prvoplasirana na tabeli i nakon ovog kola sa 15 osvojenih bodova, koliko ima i Dominikanska Republika.