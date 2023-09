'VIDIMO SE U PARIZU' Odbojkašica Srbije poslala poruku posle plasmana na OI, obratila se selektoru i naciji

Heni će to biti prve Olimpijske igre.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je uspela da se plasira na Olimpijske igre u Parizu nakon odlično odigranog turnira u kineskom Ningbou. Ovim rezultatom su najavili svoje najveće ambicije, a kako kažu - naporno leto je dobilo i svoj sjaj.

Mnoge odbojkašice Srbije su jednsotavno oduševljene, pogotov nakon osvojene i srebrne medalje na Evropskom prvenstvu, a sada su uspeli da obezbede i plasman na najveću svetsku smotru.

Ovo je umnogome značilo i mladoj Heni Kurtagići, našoj odbojkašici rođenoj 2004. godine, koja se i oglasila putem svog Tviter naloga.

Svaki trenutak i trening proveden sa ovim devojkama je neizmerno iskustvo za mene koje me cini boljom igracicom ali i osobom.



Thank you for having faith in me and giving me the opportunity and honour to be a part of this team! @Gio1315



See you in Paris! @ossrb ❤️💙🤍 pic.twitter.com/7GanbGMR4y