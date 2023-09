NEKA VIDI CEO SVET! Novak Đoković odveo Amerikance u sklonište gde se krio od NATO bombi (VIDEO)

Srbija nije imala voljenijeg sina od Novaka Đokovića. Najbolji teniser sveta nikada nije zaboravio odakle dolazi, često je u mnogim intervjuima spominjao detinjstvo, bombardovanje i sve kroz šta je naša zemlja prolazila, a i on sa njom tokom devedesetih godina.

Tako je pre nekoliko godina američkog novinara Grejema Bensingera sproveo i kroz sklonište u kom se sa porodicom krio od bombi.Ovaj snimak ponovo su počeli da dele navijači srpskog tenisera i da podsećaju na prošlost.

- Nalazimo se u skloništu ispod stana gde smo upravo razgovarali. Ovde smo proveli svako veče najmanje 14-15 noći tokom bombardovanja. Ludo je kada pomisliiš koliko ljudi je bilo u ovom skloništu i krilo se od opasonsti koja je dolazila iz vazduha. Ostalo je isto kao što je bilo pre 20 godina", počeo je Đoković.

Usledilo je i pitanje o broju ljudi koji je bio u tom skloništu.

- Pokušavam da se setim, cela zgrada, preko 50 stanova je bilo u zgradi, mnogo ljudi. Nema mnogo prostora. Mali tuneli ovuda, vrata bi bila zatvorena u slučaju požara, detonacije, eksplozije..."

A great insight into some of Novaks childhood and his memories of living through a war. A horrendous and scary experience to endure and it resulted in thousands of deaths.



