Đoković otkrio glavni cilj svoje organizacije: Da jednoga dana više ljudi može da živi od tenisa (VIDEO)

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković trenutno se odmara i sprema za završni deo sezone u kojem će pokušati da odbrani prvo mesto na ATP listi od Karlosa Alkaraza na turnirima u Parizu i Torinu.

On je juče otišao u Rim, gde će danas uzeti učešće na prestižnom Rajder kupu u golfu kao počasni gost.

U jeku svega toga, Đoković je našao vremena da razgovara o svojoj organizaciji PTPA koja se bori za ravnopravnost svih tenisera i teniserki na turu.

Kaže da mu je najveća želja da jednoga dana dosta veći broj svih njih može da živi od ovog sporta.

