Đoković 'skinuo' Ronaldov poznati pozdrav: Novak oduševio publiku na golf turniru u Rimu

Ako nije na teniskom terenu, Novak Đoković uvek pronađe dobar način da se zabavi. Ove srede uzeo je učešće na prestižnom golf turniru Rajder kup u Rimu.

Imao je Novak nekoliko dobrih udaraca do sada, ali i nekoliko manjih promašaja. Rezultat se naravno ne gleda, a može se reći da se publika urnebesno zabavlja.

Trude se i svi učesnici tome da doprinesu, a Đoković je posle jednog od boljih udaraca koje je uputio odlučio da u potpunosti "iskopira" Kristijana Ronalda.

Did Novak Djokovic just do this? ⛳️🏌🏻‍♂️#RyderCup #AllStarMatch #Rome pic.twitter.com/MtRTcPvkH7