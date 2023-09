KAKO JE IMALA SRCA ZA OVO? Sudija preskočila devojčicu na dodeli medalja! Razlog je UŽASAN! (VIDEO)

Svet gimnastike još jednom potresa skandal.

Posle brojnih optužbi takmičarki o seksualnim zlostavljanjima, ovog puta je reč o rasizmu.

Da priča bude gora, radi se o rasizmu kojem je bilo izloženo dete.

Incident se dogodio u martu prošle godine na takmičenju Gimstart u Dablinu u Irskoj kada su sva deca u vrsti primila medalju osim crne devojčice. Žena koja je delila medalje jednostavno je prošla pored nje i ostavila je bez zaslužene nagrade. Video koji slama srca proširio se pre nekoliko dana na društvenim mrežama, pogledali su ga milioni ljudi i bilo je jasno da Irski gimnastičarski savez ovaj slučaj više ne može skrivati pod tepihom.

Da priča dobije još veći publicitet, pobrinula se najbolja gimnastičarka današnjice i jedna od najvećih svih vremena Simon Bejls.

”Kada se pojavio ovaj snimak, javili su mi se njezini roditelji. Slomilo mi se srce kad sam to videla, pa sam joj poslala mali video. Nema mesta za rasizam ni u jednom sportu, ni bilo gde drugde”, napisala je četverostruka olimpijska pobednica na Tviteru.

This video from Ireland is incredibly painful to watch, the way this little black girl keeps looking, hoping to be seen and treated like everyone else….



This kind of experience can do serious damage to a young person, where is the duty of care?!



I am so glad @Simone_Biles… pic.twitter.com/8AZllC1Iof