Zbog ovoga je Novak najveći, mesecima se spremao za golf i otkrio: Ne smem da se obrukam ili pogodim nekoga

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, iskoristio je svoje slobodno vreme kako bi došao u Rim, gde je učestvovao na prestižnom golf turniru po imenu "Rajder Kup", gde je pokazao i pozamašno umeće.

Tako, posle Ol star turnira, na kojem je njegov tim pobedio, Novak je dao intervju za Golf Kanal, u kojem je otkrio na koji način se pripremao.

- Volimo da igramo golf, pratimo golf i kada sam dobio poziv, rekao sam sebi da moram da prihvatim. Potom, počeo sam da se raspitujem ko sve učestvuje i koje su njihove mane. Naravno, počeo sam da treniram malo više. Uzeo sam nekoliko časova. Kada postanete otac, onda imate malo vremena. Nisam igrao mnogo golf u poslednjih 6,7 godina. Ali, povećao sam vreme na golf terenu poslednjih meseci, a posebno poslednjih 10 dana. Rekao sam sebi da moram da budem pripremljen. Ne smem da se osramotim, još gore, da ne pogodim nekog u glavu. ne želimo to.

"I cannot hit somebody in the head, we don't want that, I have no insurance." 😂@DjokerNole joined @CaraBanksGC on @GolfCentral Live From the #RyderCup to share his experience playing in the All-Star Match. pic.twitter.com/iOeFFOQXJc