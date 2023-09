RAFA NAJAVIO I VELIKI POVRATAK: Igrao sam manje, zato nisam bolji od Novaka!

Španski teniser Rafael Nadal oglasio se posle nekoliko meseci i konačno progovorio o povratku "belom sportu".

"Trenutno radim pomalo u teretani, da, ali trebalo mi je da se malo isključim iz svega. More mi tu pomaže mnogo, imam potpuni utisak da vreme koje provodimo na njemu teče drugačije nego kad smo na kopnu. More je oduvek bilo moj azil, čak iako je to bilo na tri ili četiri dana, ovog puta je to bilo pet nedelja. Znao sam da ću biti dobro, ali moralo je da bude lepo i mojoj porodici i to je bio slučaj. Uživao sam, nisam bio mnogo na televonu i uz TV, pratio sam vesti, ali ne nešto više. Pokušao sam na sve načine da se isključim. Gledao sam jako malo tenisa", otkrio je Nadal u ekskluzivnom intervjuu za Movistar + kanal.

"Propustio sam četiri i po godine na grend slemu zbog povreda, to je realnost. Ipak, i to je sport. Zato nisam bolji od Novaka, igrao sam manje. Ima takvu fizičku konstituciju i stil igre koji mu je omogućio da se takmiči više od mene. Nemam izbora osim da to priznam, uradio sam što sam mogao. Ponekad sam se vraćao i osvajao tri grend slema, ali tako nešto više nije verovatno", analizirao je Španac.

"Menjao bih mnoge stvari u životu u smislu karijere. Donosio sam pogrešne odluke kada je reč o zaštiti tela. Đoković, on je bio bolji jer mu je stil igre omogućio da igra više od mene. Pogrešio sam misleći da su moje odluke bile dobre", zaključio je Nadal.

