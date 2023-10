PA OVO JE HIT! Novak Đoković ima ovakav nadimak u Kini, a da vidite tek kako tamo zovu ostale tenisere...

Najbolji svetski teniseri u Kini dobijaju posebne nadimke, neki od njih su zaista specifični.

Kinezima je ponekad teško da izgovore prezimena tenisera, te su došli do neobične ideje, i najboljim teniserima planete dali su originalne nadimke.

Srpski teniser Novak Đoković dobio je nadimak "Pile", dok je Karlos Alkaraz "Patka".

Čudno? Moguće, ali ako pogledate širu sliku, njih dvojica su još i dobro prošli.

Danil Medvedev je za ljude sa pomenutog azijskog podneblja "Dugoruki majmun", dok je Andrej Rubljov "Zlatni primat".

Ubedljivo najoriginalniji nadimak dobio je Stefanos Cicipas - "Princeza Sisi", zbog svoje duge plave kose.



Janik Siner je "Mlečni rolovani kolačić", Kasper Rud "Omiljeni đak razrednog", a Holger Rune je "Nene" - u slobodnom prevodu donji veš.

Fascinated by the nicknames Chinese fans have granted some of the top ATP players:



- Tsitsipas is 'Princess Sissi' (long blond hair)

- Alcaraz is 'Duck' (for Psyduck in Pokémon)

- Medvedev is 'Long-Arm Monkey' (gibbon) while Rublev is 'Golden Snub-Nosed Monkey'

- Sinner is 'Milk…