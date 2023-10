SEDAM NEDELJA DO ISTORIJE: Novak Đoković i rekord o kome bruji ceo svet

Novak Đoković započeo je 393. nedelju na čelu najboljih tenisera sveta.

Preostalo je još samo sedam nedelja do magične cifre 400, kojom će Nole zaokružiti svoj boravak na liderskoj poziciji ATP liste.

Budući da Đoković ne učestvuje na turniru u Astani, srpski as će zbog Kazahstana izgubiti 250 poena jer je prošle godine osvojio pehar, ali to ništa ne menja, jer će ostati na čelu karavana s 11.545 bodova.

Iza njega je Noletov najljući rival Karlos Alkaraz, koji je pre početka takmičenja u Pekingu imao 8.535 bodova. Španac je izborio plasman u četvrtfinale turnira u prestonici Kine i sada je na 8.625 bodova, ali i ukoliko podigne trofej, ne može da prestigne Srbina. Ako bi, prema očekivanju, trijumfovao, stigao bi najdalje do 9.035 bodova.

Već je Novak rekao da mu nije primarni cilj da godinu završi na tronu, zbog čega će na kraju 2023. doći do smene na ATP listi. Đokovićev prioritet je Masters u Parizu i naredni Dejvis kup sa selekcijom Srbije, kao i Završni Masters u Torinu.

Takmičenje u prestonici Francuske počinje za šest nedelja - od 28. oktobra do 5. novembra. Prethodne godine je u finalu poražen od Danca Holgera Runea (1:2), pa će sad braniti 600 ATP poena.

To će ujedno biti i prvi sledeći turnir na kojem će Đoković igrati, kako za sada stoje stvari. Posle Pariza, od 12. do 19. novembra igraće na Završnom mastersu u Torinu, gde brani titulu i 1.500 bodova, da bi na kraju u Malagi branio boje "orlova" u finišu Dejvis kupa, od 21. do 26. novembra.

