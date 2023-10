SRBIN ODBIO DA IGRA PROTIV TAKOZVANOG KOSOVA! Principi iznad novca i uspeha: KiM je deo Srbije i uvek će biti!

Srpski takmičar u e-fudbalu Marko Roksić nije hteo da igra protiv takmičara iz tzv. Kosova i tako je izgubio šansu za bolji rezultat na Evropskom prvenstvu.

Marko Roksić ostvario je slab rezultat na kvalifikacionom turniru za Evropsko prvenstvo u e-fudbalu zbog toga što nije želeo da igra protiv predstavnika tzv. Kosova. Popularni Roksa je svoju odluku obrazložio na Tviteru kazavši da mu je "čist obraz" ispred novca i takmičenja, posebno u osetljivom trenutku za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

"Posle dve godine tokom kojih sam uvek bio deo svih takmičenja u Evropi, juče nisam uspeo u tome. U takmičenjima koje organizuje E-sport u Evropi stavili su me u istu grupu sa Kosovom. Kosovo je deo Srbije i uvek će biti. Prvog dana sam bio savršen i imao sam skor 5-0, a onda...", napisao je bez ikakvog uvijanja Marko Roksić i potom dodao da posle svega što se dešavalo nije mogao da pristane na meč protiv takmičara iz "Kosova".

After 2 years where I was always part of any competitions in Europe, yesterday I failed..

In competitions by organising @esportsineurope they put me in same group with Kosovo..

Kosovo is part of serbia and will be always.. 1st day of competitions I was perfect 5 0 0.. pic.twitter.com/VR7ToUv7cz