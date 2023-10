AUSTRALIJAN OPEN DONEO REVOLUCIONARNU ODLUKU: Novak Đoković će se suočiti sa novim pravilima, turnir u Melburnu više neće biti isti

Australijan open, turnir koji je Novak Đoković osvojio rekordnih deset puta, ubuduće će trajati 15 dana, a ne kao do sada dan manje.

Čelnici ovog turnira su doneli odluku da prvi grend slem u sezoni počne u nedelju, umesto u ponedeljak.

- Istorijski, prvi put, Australijan open 2024 će početi u nedelju - čime će postati 15-dnevni događaj po prvi put. Kako su podaci pokazali da su mečevi sve duži, pomeranje početka na nedelju (sa ponedeljka) je osmišljeno da se smanji pritisak na kasne završetke mečeva, kako za igrače, tako i za navijače. Poslušali smo mišljenja igrača i publike i uzbuđeni smo što smo doneli rešenje kojim će se smanjiti broj jako kasnih završnica mečeva, dok se zadržava fer i ujednačen raspored na svim terenima - rekao je direktor turnira Australijan open Kreg Tajli.

- Dodatni dan će to i omogućiti, poboljšavajući raspored i za navijače i za učesnike. Prva runda će se tako igrati tri dana, umesto dosadšnja dva, čime će navijači imati dodatni dan neverovatnog tenisa, zabave, hrane i porodičnog uživanja. Svake godine naš tim radi naporno da privuče navijače na događaj koji donosi osećaj nečeg novog i uzbudljivog, a ovo je još jedna prilika da napreduje ono što već sada jeste najveći svetski sportski događaj u januaru - dodao je on.

Hits like a Melbourne summer 😎



AO 2024 starts SUNDAY – giving you one EXTRA day of epic matches to watch.



Let's make Sunday the ultimate day for it 🍿 pic.twitter.com/fIPjvRSrCh