KONAČNO JE NEKO POGODIO U CENTAR: Nadal nije smeo onako da govori o Novaku

Još uvek se priča o rečima Rafe Nadala koje je uputio Novaku Đokoviću.

- Radio sam sve da stvari idu što bezbolnije po mene. Novak bi trebalo da bude frustriran jer on sve preživljava intenzivnije i zato je najbolji", rekao je Nadal.

Teniski analitičar Hil Gros je u jednom podkastu upitan za ovu izjavu Nadala, on smatra da to nije bilo u redu od strane španskog tenisera.

- Taj poslednji deo izjave je trebalo da bude izostavljen jer on ne bi trebalo da govori u Novakovo ime. To je nešto što je Na Novaku da sam kaže i možda je i istina, možda nije, ali nije na Rafi da kaže, 'ovako bi Novak se Novak osećao da se to dogodilo'. Zar ne? - upitao je Gros.

On ipak dodaje da je svestan da španski teniser nije imao loše namere.

- Mislim da su emocije i neka ogorčenost kod ljudi kada pričaju o ovim izjavama potpuno nepotrebni, imajući u vidi činjenicu da ako je to što je Rafa rekao za Novaka istina, to nije strašna stvar. Iskreno, to ne bi trebalo shvatiti kao uvredu ili bilo šta šokantno - zaključio je Gros.