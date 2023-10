SNIMAK KOJI OBILAZI PLANETU: Rafael Nadal počeo da trenira! Odabir podloge govori samo JEDNO! (VIDEO)

Španski teniser Rafael Nadal vratio se treninzima posle višemesečnog odsustva uzrokovanog povredom.

Nadal nije igrao još od Australijan opena, kada je rano eliminisan od Mekenzija Mekdonalda. Prošao je i kroz operaciju.

Delovalo je da bi Španac mogao da se vrati krajem godine na teren, ali je ipak odustao od te ideje.

Nadal je ranije najavio da bi 2024. godina mogla da mu bude poslednja u karijeri. Svakako bi Rolan Garos i Olimpijske igre u Parizu trebale da predstavljaju vrhunac sezone, ali jedan detalj govori da Nadal ima i druge planove.

Španac je snimljen kako trenira da tvrdoj podlozi, sličnoj onoj koja se koristi u Melburnu na Australijan openu, pa je jasno da će od starta sezone krenuti jako.

