Mesto gde je Novak Đoković igrao golf zahvatio plamen: Crni dim zamračio nebo, vrelina se osećala kilometrima

Nedavno je Novak Đoković nakratko ostavio reket, a u ruke je uzeo štap za golf u Rimu, gde je učestvovao na Rajder Kupu, a gde je sa svojim kolegama iz Evrope slavio protiv tima "SAD", što je oduševilo navijače. Ipak, nedugo zatim, ovaj kompleks je zahvatio i požar.

Naime, kantri i golf klub "Marko Simeone" je imao tu nesreću da je požar zahvatio jednu od građevina, zbog čega se i gusti, crni dim vio na sve strane.

Sve se moglo videti i iz helikoptera, a lokalni vatrogasci su brzo reagovali. Čak je jedan od prolaznika, koji su se nalazili malo dalje od svega, istakao da je na prvu delovalo izuzetno strašno, te da se mogla osetiti "vrelina" u vazduhu.

Na sreću, niko nije povređen, niti je načinjena neka veća materijalna šteta, izuzev jedne od privremenih stanica za ugošćavanje ljudi.

Sve su to naveli u svom saopštenju i iz Rajder Kupa.

