IZVINI, NOLE, RAFA JE BOLJI I MORAĆEŠ DA ŽIVIŠ S TIM! Teniser iz Top 10 šokirao sve odgovorom! Ili možda nije?! (VIDEO)

Deveti teniser sveta, Kasper Rud, dao je prednost Rafaelu Nadalu ispred Novaka Đokovića.

Možda to deluje neobično, ali kada se zna da je pitanje "Ko je bolji u golfu?", onda sve postaje malo jasnije i realno gledano - normalnije.

- Rafa, Rafa je bolji. Izvini Novače, ali... Pobeđivao si Rafu mnogo puta na teniskom terenu, ali ga ne bi pobedio i u golfu. Moraće da živi sa tim - rekao je Rud.

Đoković je nedavno pokazao umeće sa štapom kada je nastupao na "Ol-star" delu Rajder Kupa.

Nadal or Djokovic:



Who is the better golfer?



⛳️ @CasperRuud98 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/3ZDpbR29mA