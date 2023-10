PODATAK ZA ISTORIJU: Đoković dominira i sa 36, ovo pokazuje koliko je moćan

Novak Đoković sa 36 godina dominira teniskim svetom, a koliko je njegov uspeh impresivan govori podatak na ATP listu.

Potpuna dominacija i dugotrajnost na ATP turu inspirišu i mlađe tenisere, a teniski stručnjaci veličaju srpskog asa koji je do sada osvojio 24 grend slem titule.

Podatak koji je definitivno impresivan i govori o dominiaciji najboljeg tenisera na svetu jeste i razlika u godinama između igrača u top 10 na ATP listi.

Novak Djokovic is 9 years older than the next oldest player ranked inside the ATP top 10.



This is the largest ever age gap in tennis between the #1 ranked player and the next oldest top 10 player.



What does Djokovic have to say about all of this?



“36 is the new 26." pic.twitter.com/ufluHeUvEo