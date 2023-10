LUKA PREŠAO NESTVARAN PUT PRE BASKETA S NOLETOM: Šta ste vi radili sa 10 godina?! Priča dečaka i njegovog oca je nestvarna (VIDEO)

Luka Korać je kao desetogodišnjak igrati košarku protiv Novaka Đokovića, a par meseci ranije uradio je nešto vredno divljenja.

Zajedno sa svojim ocem Dušanom krenuo je iz Beograda ka Crnoj Gori, što ne bi bilo neobično da to nije učinio na bicikli.

Njihova priča mogla bi da vas motiviše i inspiriše da uradite nešto što ste planirali, ili što želite da uradite i zato vam iskreno preporučujemo da izdvojite malo vremena i odgledate njihov video.

Nije bilo lako, put koji je trajao pet dana bio je zahtevan i pun izazova, "horor" scena i bežanja od oluja i grada. Dogodio se u jednom trenutku i mali peh sa biciklom dečaka, ali na kraju je sve bilo u redu. Prešli su ukupno 500 kilometara i presrećni su, najviše zbog vremena provedenog zajedno, lepih prizora i mesta koja ranije nisu videli.



Na snimku koji je Dušan objavio na platformu Jutjub stigao je veliki broj lepih komentara i reakcija ljudi koje je dirnula povezanost oca i sina.

Ponosni tata za Kurir je opisao zaista nesvakidašnje iskustvo.

- Sama vožnja je trajala pet dana i ceo put je bio negde oko 500 kilometara. Zapravo, naša avantura je trajala mnogo više od tih pet dana, jer smo mesecima pred polazak počeli sa pripremama. Fizički smo već bili dosta spremni tako da smo tu formu samo održavali, ali dosta pažnje smo posvećivali planovima kuda treba da prođemo, koje ćemo gradove posetiti i slično. Naravno kao i nabavljanje opreme, šatora, za kampovanje i slično što je takođe bilo jako izazovno. Izabrali smo namerno da putujemo preko Valjeva, Višegrada, Foče, Trebinja i tako dalje, jer tim putem nikada nismo išli, a smatrali smo da ta ruta uz Drinu je jako lepa i ima se šta videti.

On ističe i da su bili svesni svojih mogućnosti i da nisu "išli grlom u jagode".

- Luka se bavi sportom od pete godine i jako je kondiciono spreman, a takođe vožnja bicikla mu je nekako prirodna jer je provozao sa četiri godina i već u šestoj je vozio po Beogradu sa mnom i do 40, 50 kilometara. Uradili smo i kompletne lekarske preglede obojica i tek kada smo videli da smo potpuno zdravi i spremni krenuli smo u avanturu. Naravno krenuli smo sa idejom da stignemo do mora, ali da smo videli da postoji neka opasnost po nas ili da nismo bezbedni u bilo kom obliku istog trenutka bi prekinuli avanturu i seli na autobus, jer kako u videu i kažemo, nikome ništa ne dokazujemo. U suštini naša ideja je bila da uživamo u vožnji jer to mnogo volimo, da vidimo gradove u kojima nismo bili i najvažnije od svega - provedemo vreme zajedno jer što su starija deca sve manje i hoće da provode vreme sa roditeljima. Jako smo srećni što je sve ispalo tako kako je ispalo. a najvise su nas iznenadilile reakcije ljudi na našu avanturu i koliko smo ljudi inspirisali.

- Takođe se nama vratila vera u dobrotu ljudi, onu bezrazložnu dobrotu, jer ceo put su prema nama apsolutno svi koje smo sretali bili izuzetno blagonakloni i hteli da pomognu na sve načine. Čini nam se da smo krenuli na put i bez dinara da bi uspeli u tome koliko su ljudi bili dobri prema nama...

Jedna prodavnica za bicikle i biciklističku opremu napravila je sjajan gest.

- Naime, kada su videli da smo sa njihovim biciklama prešli toliko veliki put, a pogotovo Luka, poklonili su mu najbolju biciklu iz njihovog asortimana i zaista im hvala na tome.

Na kraju snimka Luka se obratio pred kamerom, a njegova poruka za kraj je fantastična.

- Bolji smo ljudi, mnogo smo vremena proveli zajedno, obišli smo mnogo lepih stvari. Mnogo toga sam naučio i video, pomerili smo svoje granice i po meni najbitnija stvar - uživali smo - poručio je desetogodišnjak.

Autor: