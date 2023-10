ANGELINA TOPIĆ U FINALU! Srpkinja među 3 najbolje mlade atletičarke Evrope, evo kad dobijamo pobednicu!

Angelina Topić je u skoku uvis u 2023. osvojila EP za juniore i drži najbolji rezultat sezone za juniore (1.97), a na SP za seniore je zauzela sedmo mesto, a u dvoranskom EP četvrto mesto.

Divna vest za srpsku atletiku. Angelina Topić je ušla u uži izbor za najbolju mladu atletičarku u izboru Evropske atletske federacije.

U finalu su ostale tri atletičarke, izabrane glasovima sa društvenih mreža, glasovima članova Federacije, glasovima medija i glasovima stručnog panela - svi sa istim udelom.

Angelina Topić je u skoku uvis u 2023. osvojila EP za juniore i drži najbolji rezultat sezone za juniore (1.97), a na SP za seniore je zauzela sedmo mesto, a u dvoranskom EP četvrto mesto.

Three fantastic finalists! 🙌



Who will be crowned women’s Rising Star at the #GoldenTracks in Vilnius this year? 🏆



📺 Tune in live at 8.30pm local time on our YouTube channel on 21 October! pic.twitter.com/ssn75X6Bxa