ŠPANAC U OSMINI FINALA - Alkaraz se MUČIO protiv skandal majstora, ali ipak nastavio POTERU za Novakom!

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala turnira u Šangaju pošto je u dva seta bio bolji od Britanca Danijela Evansa (7:6, 6:4).

Nije blistao drugi reket sveta protiv skandal majstora koji je tokom karijere bio suspendovan zbog korišćenja kokaina, ali je ipak slavio "na mišiće", te nastavio poteru za Novakom Đokovićem na ATP listi.

Evans je prvi stigao do brejka u uvodnom setu, ali nije uspeo da privede ovaj period igre kraju i reši ga u svoju korist. Alkaraz je uzvratio, ušlo se u taj-brejk gde je mladi Španac demonstrirao silu i slavio sa 7:1.

Slična priča i u drugom setu, Evans dolazi do brejka već u trećem gemu, ali gubi servis u četvrtom, te se nastavlja drama. Alkaraz dodaje gas u desetom gemu seta, dobija sa 6:4 i prolazi u osminu finala gde će se sastati sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim.

