OGLASIO SE NADALOV DOKTOR: Situacija je TEŠKA! Rafa je napravio jednu KOBNU grešku!

Anhel Ruiz Kotoro, višegodišnji doktor Rafaela Nadala, govorio je na konferenciji za medije o povratku španskog tenisera na teren.

Nadal je poslednji put igrao meč u januaru na Australijan openu, kada se povredio. Iako je planirao da se vrati sredinom godine za turnire na šljaci od toga nije bilo ništa. Prethodnih dana pojavili su se snimci na kojima se vidi da osvajač 22 grend slem titule trenira redovno u teretani, a tri puta nedeljno izlazi na teniski teren.

Kotoro je potvrdio da se Nadal nalazi u teškoj situaciji jer se radi o specifičnoj povredi, ali najavljuje njegov povratak.

- Nadal ima veoma jaku bazu mentalnog zdravlja. Jaka je ličnost, pokazao je tokom godina takmičenja. To je stvarno jedna od njegovih vrednosti. Kada imate takvu povredu, borite se i onda vidite da ne možete, morate na operaciju. To je teška situacija. Morate da mu pomognete. On poznaje ovaj proces i želi opet da igra. Čini sve što je moguće da bi se to dogodilo. Dva puta se već vraćao, vratiće se još jednom.

Nadal je tokom meča 2. kola Australijan opena povredio levi psoas. Ciljao je povratak tokom sezone na šljaci, i napravio veliku grešku jer je odugovlačio sa operacijom. To ga je skupo koštalo, pa je u maju morao da sazove konferenciju za medije, gde je objavio da prekida sezonu i da će 2024. verovatno biti njegova poslednja godina na ATP turu.

Nadal je nedugo posle imao artroskopsku operaciju i praktično četiri meseca, sve do nedavno bio odsutan sa terena i teretane.