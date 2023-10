ŠOK OBRT! Hitno se oglasio RAFIN TIM

Posle vesti da će se Rafael Nadal vratiti na teren na Australijan openu, oglasio se Benito Perez Barbadiljo, predstavnik za medije španskog tenisera, i poručio da to nije sigurno. Drektor Australijan opena Kreg Tajli potvrdio je da će Rafael Nadal igrati naredne godine na prvom grend slemu u sezoni. Međutim, iz Nadalovog tima kažu da tu vest još ne mogu da potvrde.

- Videli smo izveštaje i izjave, ali ne možemo da ih potvrdimo. Definitivno još ne znam, prerano je reći. Nismo objavili datum upravo iz tog razloga - ne znamo. Rafa tek počinje da trenira - rekao je Benito Perez Barbadiljo, Nadalov predstavnik za medije.

Nadal je propustio najveći deo ove sezone zbog problema sa povredama. Poslednji put je igrao u januaru na Australijan openu, kada je povredio kuk, zbog čega je morao na operaciju, pa je odlučio da napravi pauzu. Prvo je najavio da će najverovatnije završiti tenisku karijeru 2024. godine, mada neće biti iznenađenje ni da se penzionisanje prolongira za još neko vreme, ukoliko povratak na teren bude trijumfalan. Videli smo da Nadal već neko vreme trenira, deluje da ima nekoliko kilograma viška, ali i sve bolje na terenu.



Mada, Anhel Ruiz Kotoro, doktor čuvenog tenisera, otkrio je pre nekoliko dana da bi osvajač 22 grend slem titule mogao uskoro ponovo da zaigra tenis.

- Kada imate povredu ovog tipa vi se i dalje borite, ali u momentu vidite da više ne ide i da morate na opareciju. Otkad traje taj proces on želi ponovo da zaigra i radi sve što je moguće kako bi se to dogodilo. Već nam je pokazivao da se vraćao i vratiće se ponovo. Rafael ima izuzetno jak mentalni sklop. Njegova snaga ličnosti je očigledna tokom godina. Kada se suočite sa ovakvom povredom, to je teško psihički podneti. Moramo mu pružiti podršku - kaže Kotoro za "IB3TV".

Svi jedva čekaju da ga vide na terenu, pa je Kreg Tajli obradovao fanove španskog asa, ali je bio brzoplet.

- Očekuje nas povratak nekih velikana, i šampiona koji su odsutni već nekoliko godina. Ovde možemo ekskluzivno da otkrijemo da će se i Rafa vratiti. Odsutan je veći deo godine, a u razgovoru sa njim poslednjih dana dobio sam potvrdu da će se vratiti, zbog čega smo zaista uzbuđeni. I znamo da Nik Kirjos trenira, tako da očekujemo i njega - rekao je prvi čovek Australijan opena, koga su potom demantovali iz tima španskog tenisera.

Nadal je bio šampion 2009. i 2022. godine, a ovogodišnji Australijan open igra se od 14. do 28. januara naredne godine. Titulu u Melburnu brani Novak Đoković.

