POSLE VESTI O VELIKOM POVRATKU OGLASIO SE I RAFAEL NADAL: Evo šta je Španac rekao - NAVIJAČI ZBUNJENI!

Španski teniser Rafael Nadal oglasio se povodom navoda da će igrati na Australijan openu 2024. godine. Direktor turnira Kreg Tajli najavio je da bi Rafael Nadal mogao da se vrati, ali potvrde nije bilo. Sada se oglasio Španac.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal nije igrao od Australijan opena zbog povrede.

Zbog toga je pao na 240. mesto na ATP rang listi i čak najavio da bi mogao da sledeće godine završi karijeru.

Direktor Australijan opena Kreg Tajli najavio je njegov povratak, a sada se povodom toga oglasio i Rafa.

I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉

Da li ćemo zaista gledati Nadala u Melburnu? Australijanci najavili povratak Španca, ali iz Rafinog tima ne žele ništa da potvrde

Direktor Australijan opena Kreg Tajli najavio da će Rafael Nadal igrati na prvom grend slemu sezone. Međutim, ostalo je pitanje hoće li se Španac zaista takmičiti u Melburnu, pošto iz njegovog tima nisu želeli da potvrde ovu informaciju.

Rafael Nadal je poslednji put tenis je igrao upravo na Australijan openu ove godine, posle čega je imao ozbiljnih problema sa povredom.

Zbog svega što je doživeo, “kralj šljake” je izjavio da bi naredna sezona mogla da mu bude i poslednja u karijeri.

Najavljivao je Španac da želi da igra na prvom grend slemu u sezoni, a onda se oglasio Kreg Tajli.

Međutim, predstavnik osvajača 22 grend slema Benito Peres-Barbadiljo rekao je Rojtersu da još ne može da potvrdi ove vesti.

Nadal je dva puta je osvajao Australijan open, 2009. i 2022. godine. Ako bude išao u Melburn, igraće sa specijalnom pozivnicom, pošto je trenutno 240. na rang listi.

Najava stvarnog povratka ili prodaja karata?

U prošlosti se dešavalo da Kreg Tajli najavi povratak nekog velikog imena na Australijan openu, a da se kasnije ispostavi da je pogrešio.

Tokom 2018. godine je tvrdio da će se Serena Vilijams vratiti u Melburn posle porođaja, da bi se ona zvanično povukla neposredno pred početak takmičenja.

It must be that time of year again when the Australian Open tickets are going on sale… https://t.co/vjmixdk7dn pic.twitter.com/xtMvv0d7hH