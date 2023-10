Đoković osvojio US Open, a oni se nadaju Nadalu: Povratak Rafe odjeknuo i u Njujorku, imaju poruku za njega

Poput tornada se raširio snimak Rafaela Nadala kako ponovo trenira punim kapacitetom, a onda su direktor Australijan Opena Kreg Tajli i sam Španac podgrejali situaciju sa skoro sigurnim njegovim nastupom već u Melburnu.

Nadal je poslednji meč baš odigrao na Australijan Openu kada je uz poraz zaradio povredu koja ga je odvojila od terena sve do sada.

Mnogi se pitaju u kakvom stanju je Rafa i da li će moći da pruža onakve igre kakve je pružao i pre muke sa trbušnim zidom i zglobom.

Tajli je rekao da nema sumnje da će španski teniser nastupiti početkom godine na prvom Grend slemu, višestruki Grend slem šampion se usaglasio i rekao da vredno trenira da bi se to desilo, a iz Njujorka sada dolaze nove reči podrške.

Naime, US Open se oglasio i na Tviteru prokomentarisao Nadalovu objavu u kojoj kaže da se trudi da se vrati na teren što je pre moguće.

Hope to see you soon, Rafa! https://t.co/doRLwHzmuo