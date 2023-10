ĐOKOVIĆ JE UNIŠTIO ALKARAZA, A OVO JE DOKAZ Od ovog trenutka Špancu je sve krenulo nizbrdo

Nakon što je Karlitos u Pekingu doživeo poraz od Janika Sinera u polufinalu, bolji od njega u osmini finala mastersa u Šangaju bio je Bugarin Grigor Dimitrov.

Pitate se kakve veze Novak ima sa ovakvim razvojem događaja?

Alkaraz je igrao besprekorno u većem delu sezone, "mleo" je rivale i podrazumevalo se da dođe do završnice bilo kog turnira. A, onda je odigrao antologijsko finale Sinsinatija u kom je posle četvoročasovne borbe izgubio od Đokovića, iako je imao meč loptu. Taj meč je obeležio ovu sezonu, uradio je Španac sve da dođe do trofeja, ali je Srbin napravio neverovatan preokret.

Od tog momenta kreću Karlitosove muke. Nije bilistao na US Openu, gde je nekako došao do polufinala u kom je izgubio od Danila Medvedeva, da bi potom usledili pomenuti porazi u Kini.

Na sve to, ne krije da konstatno razmišlja o Novaku i kako da ga "skine" sa prvog mesta. Posle Sinsinatija, Đoković mu je jednostavno ušao u glavu!