OPASAN PROBLEM U SVETU TENISA: Novak dobio veliku podršku, zbog ovoga se igrači povređuju, krivci ćute

Kritikovao je najbolji teniser sveta teniske loptice kao uzrok čestih povreda tenisera, a sada se i Karenjo Busta dotakao te teme.

Tada je Novak Đoković rekao kako bi bilo bolje da se odabere jedna lopta sa kojom će se igrati svi ATP turniri da se takve stavri više ne bi dešavale, te da česta istih promena utiče.

-Sigurno postoji veza između učestalih povreda ručnog zgloba, lakta, zgloba ramena sa lopticama i njihovim promenama. Ja sam apsolutno za to da se izabere jedna lopta sa kojim ćemo igrati sve ATP turnire. Sa grend slemovima je drugačije i teže, jer svaki od najvećih turnira koje igramo pregovara zasebno kojeg će sponzora za loptice imati, ali to se dešava i na ATP turu. Svaki turnir ima pravo da pregovara. Međutim, jednostavno mora da se pronađe način kako da objedinimo, da u svakoj kategoriji na ATP turu imamo jednu lopticu sa kojom igramo, naravno u zavisnosti od podloge. Nekada se ta promena loptica dešava tri puta u tri nedelje u zavisnosti od toga gde igramo, i to utiče na zdravlje igrača i na same zglobove. U tom smislu podržavam što se igrači žale i što traže da ATP pronađe način da to reši. Moraju da nađu rešenje.

Sada se sa njim složio i španski teniser Karenjo Busta, i ponovo pokrenuo ovu temu.

-Uveren sam da loptice imaju nešto sa mojim povredama. Pre Rolan Garosa sam trenirao sa nekim lopticama u nameri da se oporavim i to je išlo dobro. Kada sam se prebacio na loptice sa Rolan Garosa, morao sam da prestanem posle 20 minuta jer je povređeno mesto ponovo oteklo. Jasno je da su loptice drugačije i njihovo konstantno menjanje ima uticaja.