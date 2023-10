NADAL I FEDERER OVO MOGU SAMO DA SANJAJU: Novak 'nestvarni' Đoković!

Mlade snage sve više preuzimaju primat u tenisu, ali Novak Đoković i dalje odoleva i sa vrha ATP liste gleda konkurenciju. Koliko je dominantan u poslednje vreme pokazuje jedan zaista neverovatan podatak.

Srpski as je od početka 2015. godine odigrao 32 grend slem turnira i osvojio ih je 17, a svi ostali igrači zajedno 15.

U poslednjih devet godina Nole je, kada je igrao, osvojio više slemova nego svi drugi teniseri zajedno.

Podsetimo, Đoković će do kraja sezone igrati na tri turnira - masters u Parizu (30. oktobar - 5. novembar), završni masters u Torinu (12-19. novembar) i Dejvis kup (21-26. novembar).

Novak Djokovic has played 32 Slams since the start of 2015.



Djokovic won 17 Slams.

Everyone else combined: 15



For the last 9 years, Djokovic won more Slams than every other tennis player combined when he played.



Unreal dominance. pic.twitter.com/XPsYOLxqoJ