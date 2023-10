Đoković je i dalje tu, gde su oni što su sa njim delili Top 10 pre 10 godina? Petorica u penziji, a ostali...

Recept za dugovečnost je kod Novaka Đokovića i ljubomorno ga drži u nekom sefu svih ovih godina. Jubileji se samo ređaju, istorija se piše i rekordi svi padaju. Dok on to radi, mnogi se pitaju, gde su sada teniseri koji su sa njim delili Top 10 sudbinu još pre tačno deceniju? Velika imena koja su, ili u penziji ili povređena ili daleko od tih najboljih 10.

Novak je 2013. godinu završio na drugoj poziciji iza Rafaela Nadala. Španac je sada na dugoj pauzi, još od Australije, a povreda mu garantuje još najmanje dva-tri meseca rehabilitacije i priprema za eventualni povratak na velika vrata upravo u Melburnu.

Svakako, daleko je od Top 10 priče i prava premija bi bila da ga još jednom vidimo u onom ruhu na koje je navikao svoje obožavatelje svih proteklih sezona.

Treći na ATP listi je u tom momentu bio David Ferer, još jedan specijalista za šljaku iz Španije.

Naravno, Ferer je već četvrtu godinu u penziji, a posvetio se selektorskoj poziciji u nacionalnoj reprezentaciji i nekim organizacionim telima u Španiji.

Endi Mari, kao četvrti reket te godine, prošao je kroz sito i rešeto proteklih sezona, ali je uspeo da povrati nešto od svih moći i trenutno je na poziciji 39. rang liste.

Na petom mestu se 2013. godine našao div Huan Martin del Potro, veliki prijatelj Novaka Đokovića i teniser koji nije imao "hejtera" na ATP turu.

Povreda mu je uskratila verovatno i mnogo veću karijeru, a svi se nadaju da će ga makar još jednom videti na terenu.

Od sredine 2019. godine do februara 2022. godine nije odigrao niti jedan meč, a i kada se vratio protiv Del Bonisa nije imao mnogo čega da pokaže.

Tu se desile i te poznate suze koje su obišle svet, a od tog momenta je Delpo želeo da se još jednom vrati, obećavao je da će to biti na US Openu gde se okitio titulom, ali do toga nije došlo.

Na šestom mestu u tom momentu bio je Rodžer Federer koji ubira plodove svog rada, sada već kao penzioner, a primetno je da se blago distancirao od teniske priče otkad je okačio reket o klin.

Još jedan visoki igrač poput Del Potra je bio skoro stalni član Top 10, a to je Tomaš Berdih koji je bio čest gost završnica Grend slemova.

Na kraju 2013. godine je zauzimao sedmo mesto na ATP listi, a Čeh je 2019. godine otišao u penziju nakon završnog Mastersa.

Kraj liste čine dva veterana koji su još uvek na nogama u bici sa mladim lavovima, ali i jedan penzionisani velikani.

Stan Vavrinka i Rišar Gaske nisu oni isti koji su bili pre 10 godina, pa ni oni od pre 5-6 godina, ali još uvek su na velikoj sceni, doduše dosta niže rangirani nego u prošlosti.

Vavrinka je na rubu da ispadne iz Top 50, dok je Gaske na 62. poziciji.

Ovu plejadu bivših asova, te onih koji se još uvek koliko-toliko drže i održavaju renesansu, završava Žo Vilfred Conga, čovek koji je na Rolan Garosu rekao poslednje zbog tenisu.

Svakako, kada se sve podvuče, Đoković je na prvoj poziciji, glavni od svih Top 10 igrača sa lepom bodovnom zalihom, a oni koji su mu nekada pravili društvo ili uživaju penziji ili su povređeni ili na mirnom zalasku karijere.