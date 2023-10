NIKAD BRŽI NOKAUT U ISTORIJI MMA: Borac umesto pozdrava dobio NEOČEKIVANI udarac! (VIDEO)

Na događaju "Titan FC 83" u Miamiju dogodio se verovatno najbrži nokaut u istoriji MMA sporta.

Luis Ernandez je u drugoj sekundi udarcem nogom u glavu nokautirao Brajan Topa - i to kako!

Ernandez je do nokauta došao koristeći stari trik lažnog pozdrava rukavicama.

Krenuo je prema suparniku sa ispruženom desnom rukom kako bi se pozdravili na početku borbe i dok je Top pružao ruku za pozdrav, Ernandez ga je iznenadio i uspavao nokautom.

Unreal ONE second head kick KO by Luis Hernandez at Titan FC. Holy shit. Yes it was announced officially as 1 second. #TitanFC83 pic.twitter.com/CaVpfuARL3