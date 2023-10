KLJUČ JE U RADU I DISCIPLINI, ALI NE ZABORAVITE I UŽIVANJE! Srpska reprezentativka u tekvondou uputila MOĆNU PORUKU MLADIM SPORTISTIMA

Povodom Evropskog prvenstva u tekvondou za kadete i pionire koje će biti održano naredne nedelje, od 19. do 22. oktobra, u Hali sportova „Ranko Žeravica“, srpska reprezentativka Tijana Bogdanović odlučila je da podeli dragocene trenutke iz svoje izuzetne sportske karijere.

Tijana je otkrila koliko je važna podrška porodice mladim sportistima, a kroz priču o svojim nezaboravnim trenucima sa Olimpijskih igara, Tijana nas je provukla kroz njen svet sportskih dostignuća i ličnih iskustava. Otišla je i korak dalje, pa nam je pružila uvid u nadahnuće i mudrost stečene kroz brojne takmičarske izazove.

Pomenuto Evropsko prvenstvo u mlađim kategorijama prvo je veliko takmičenje koje će organizovati naša zemlja. Ulaz za posetioce je besplatan, a učestvovaće više od 650 takmičara iz 39 država. U mlađim selekcijama Tijana je beležila brojne uspehe i ona vrlo dobro zna kakav je osećaj biti učesnik sličnih turnira i koliko je to bitno za kasniji tok karijere.

1. Koliko tekvondo doprinosi razvoju ličnosti mladih sportista i šta su bili ključni momenti koju su tebe definisali u ličom i profesionalnom smislu?

- Svaki sport je važan za razvoj kako fizičkog tako i mentalnog stanja dece i mladih, ono što tekvondo čini posebnim jeste disciplina i postovanje koje se uči kako prema protivniku tako i prema treneru i drugarima, na početku borbe se uvek poklonimo treneru i protivniku kao i na kraju. Kada pogledam nazad na moje kadetske dane to su bili neki od najlepših momenata, kada po prvi put doživiš putovanja, adrenalin pred veliki turnir, druženja, nove kulture i jezike, sve su to stvari koje oblikuju decu i utiču na njihovo sazrevanje.

2. Koliko je evropsko prvenstvo za kadete i pionire važno za mlade tekvondiste?

- Mislim da je izuzetno važno, jer deca obično nisu svesna svog kapaciteta i talenta, a ovo su prave prilike kada mogu da ga otkriju. Važno je i da se osećaju kao deo nečega velikog i sjajnog i da tu pripadaju.

3. Kada si na početku sportske karijere, čija podrška najviše znači?

- Mislim da je najvažnija podrška porodice, na početku posebno, ali i tokom cele karijere kasnije. Moja porodica je uvek bila uz mene i to je najveće bogatstvo, potom je i trener veoma važna figura u životu svakog sportiste.

4. Šta je tvoja poruka mladim tekvondistima koji se nadaju da jednoga dana postignu tvoj uspeh?

- Poruka je da ne odustaju, imali talenta ili ne, uvek je ključ u radu i disciplini, ali i da ne zaborave da uživaju.

5. Šta su tvoji planovi za naredna takmičenja i dalju karijeru?

- Trenutno sam na pauzi, oporavljam se, a što se tiče daljih planova, videću na koje turnire ću ići sledeće godine.

6. Pratiš li uspehe naših tekvondista i kako vidiš njihove uspehe?

- Pratim, ponosna sam i srećna zbog svačijeg uspeha, mislim da tekvondo ima sjajnu buducnost!

7. Čega se prisetiš kada se pomenu Olimpijske igre i kako izgleda biti među najboljim sportistima?

- Kada se pomenu olimpijske igre ispuni me osećaj ponosa. Sa samo 18. godina sam već osvojila srbero, umalo zlato, a potom odmah i bronzu, to su neki od najlepših trenutaka koje sportista može da doživi. Sećam se svakog trenutka tako da bih mogla do sutra da vam pričam. A velika je čast i zadovoljstvo biti tu sa najboljim svetskim sportistima, i mene je ceo taj proces oblikovao kao ličnost. Veoma sam zahvalna i ponosna što sam u takvoj sredini odrasla.

8. Koje anegdote sa takmičenja rado prepričavaš i koji naš sportista ti je ostao u posebnom sećanju?

- Svakodnevno su nam se dešavale neke smešne situacije, ali jedna od meni najšmesnijih je bila u finalu kvalifikacija za Olimpijske igre, kada je treneru puklo odelo na nezgodnom mestu, pa nije smeo da ustane sa stolice dok sam na pauzi, ali važno je da smo se tada kvalifikovali i dobro nasmejali.

O Evropskom prvenstvu: Evropsko prvenstvo u tekvondou za kadete i pionire, koje se održava u Hali Sportova od 19. do 22. oktobra, predstavlja ne samo vrhunsko sportsko takmičenje, već i ključnu platformu za razvoj budućih mladih nada. Ove godine, Beograd će na nekoliko dana ugostiti više od 650 prijavljenih kadeta iz 39 evropskih zemalja, što predstojeće prvenstvo čini najmasovnijim međunarodnim tekvondo takmičenjem održanim na teritoriji Srbije. Organizator ovog prestižnog sportskog događaja je Tekvondo Asocijacija Srbije koja uz veliku podršku Ministarstva sporta i Sekretarijata za omladinu i sport grada Beograda, na ovaj način pruža priliku mladim sportistima da pokažu svoje veštine i talenat, da se takmiče i razmenjuju iskustva. Kandidati će se nadmetati u različitim kategorijama, gradeći ne samo svoje sportske karijere, već i prijateljstva sa takmičarima iz drugih zemalja.

Autor: