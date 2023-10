NIŠTA VIŠE NIJE ISTO! Nekada je kritikovao Novaka, a sada je otkrio istinu o Alkarazovom padu

Mats Vilander još jednom je iskreno govorio o Karlosu Alkarazu.

- Najvažnija stvar koju on donosi na teren jeste osmeh. Kada je pritisak tu, on se uvek zabavlja, i to se vidi po tom osmehu. To je novina. Čak ni veliki Rodžer Federer to nije radio, Nadal sigurno nije, Đoković s vremena na vreme, ali ne na isti način - rekao je Vilander.

Nastavio je u istom ritmu.

- Alkaraz mora ponovo da počne da se zabavlja na terenu. Na terenu izgleda da je pod mnogo većom tenzijom od Vimbldona.

Na novoj ATP listi, Đoković ima 11.045 bodova, što je 2.195 bodova više od Alkaraza. Međutim, Novak brani mnogo više bodova do kraja – prošle sezone je igrao finale Pariza i osvojio Torino bez poraza, što znači da brani čak 2.100 bodova, a Španac svega 180.

Prvi sledeći turnir Novak igra u pariskoj dvorani Bersi, sa početkom od 30. oktobra. Za razliku od Đokovića, Španac će igrati i pre Pariza – na turniru iz serije 500 u Bazelu.

- Ostalo je još nekoliko turnira, daću sve od sebe kako bih uspeo da ih osvojim. To moram da uradim ako želim da imam šansu da završim godinu kao broj jedan. Ne znam, ali tačno je da sam zasad propustio mnoge šanse da to uradim - kaže Alkaraz.