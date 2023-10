UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Mladi bokser PREMINUO posle brutalnog nokauta - pogledajte koban UDARAC U GLAVU

Iz Brazila nam ovog utorka stiže uznemirujuća vest.

Naime, život je izgumio mladi bokser, Žoao Viktor Penja. On je preminuo tri dana nakon što je na jednom meču dobio težak udarac u lice.

Borba je trajala svega 90 sekundi, kada je mladi Brazilac dobio žestok udarac u lice, nakon čega je pao u nokaut.

Na veliku žalost, to je prouzrokovalo njegovu smrt.

- Pobednik borbe bi dobio 18,5 dolara, a poraženi 9,2. Nažalost, život mog brata je izgubljen za ovaj iznos - potvrdio je brat Žoa Viktora Penje na njegovoj sahrani.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.



João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh