UŽASAVAJUĆI SNIMAK! OD POSLEDICA UDARCA PREMINUO MLADI BOKSER: Imao je samo 23 godine! (VIDEO)

Tragične vesti dolaze iz Brazila, pošto je u ringu umro mladi bokser.

Od posledica udarca u bolnici je preminuo mladi brazilski amaterski bokser Žoao Viktor Penja, u 23. godini života.

Njemu su se lekari borili za život tri dana. Penja je teško nokautiran u meču održanom u Žižoka de Žerikoakoari u Brazilu. Samo posle minut ipo borbe Penja je pao na pod nakon snažnog udarca u glavu.



Mladić je izgubio svest i ostao da nepomično leži, a ubrzo mu je ukazana pomoć. Činilo se da će biti sve u redu te je Penja čak došao svesti nedugo posle intervencije lekarske ekipe.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.



João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh