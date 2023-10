IZLETEO U KRIVINI I UDARIO U ZID: Rikardo se konačno vraća na stazu! (VIDEO)

Vozač Alfa Taurija Danijel Rikardo opravio se od povrede i vratiće se na stazu u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu SAD u Ostinu, u Teksasu.

Rikardo je propustio pet trka nakon što je slomio levu ruku tokom treninga uoči trke za Veliku nagradu Holandije 25. avgusta.

Portparol Alfa Taurija potvrdio je za Bi-Bi-Si (BBC) da će se australijski vozač vratiti u bolid u Ostinu.

Rikarda je u ekipi u trkama u Holandiji, Italiji, Singapuru, Japanu i Kataru zamenio Lijam Loson.

Direktor Red Bula Kristijan Horner rekao je pre nekoliko nedelja da Rikardo ne treba da žuri sa povratkom kako bi se potpuno oporavio.

Alfa Tauri je juniorski tim Red Bula.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2



Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx