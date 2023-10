TRAGEDIJA POTRESLA SPORTSKI SVET - Umrla trostruka olimpijska šampionka

Trostruka olimpijska šampionka, bijatlonka Anfisa Rezcova, preminula je u 59. godini života.

Nakon tragične vesti koja je objavljena u četvrtak, etalji i uzrok smrti nisu saopšteni.

Ipak, od ranije je bilo poznato da je Rezcova u martu ove godine bila u bolnici zbog posledica infarkta.

Olympic biathlon and skiing champion Anfisa Reztsova has died at the age of 58



✍️ Izvestia#IBU | #FIS pic.twitter.com/RrVh7zLveb