ŠTA STE TO OBUKLI?! Društvene mreže 'GORE' zbog BIZARNIH stajlinga iz sveta tenisa! Na SRAMNOM UDARU Novak Đoković!

Najbolji teniser planete Novak Đoković vratiće se na teren u Parizu kada će uzeti učešće na Masteru u pomenutom gradu koji se održava od 30. oktobra do 5. novembra.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija novog Đokovićevog stajlinga u kom će on nastupati u Francuskoj, te su navijači oduševljeni ovom odevnom kombinacijom.

Ipak, ne mogu se svi teniseri pohvaliti lepim odevnim kombinacijama, a na meti sramnih udara ničim izazvan jednom prilikom se našao i Nole. Bavili su se ljubitelji tenisa bizarnim i neukusnim stajlinzima poznatih tenisera i teniserki i Đoković se na ovoj listi našao zbog odeće koju je nosio na Vimbldonu?!

What is the worst tennis outfit ever? 🫣 pic.twitter.com/OgCLANuWcz — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) 16. октобар 2023.

Kada se obrati pažnja na osobu koja je postavila ovu objavu, zemlju porekla iste (Španija), jasno je da je to samo bila provokacija jednog od navijača Rafaela Nadala.

Daleko od toga da ostali stajlinzi nisu zaslužili da se nađu na meti kritika. Đoković se ovde našao ničim izazvan, ali Tijafo, Gaston, Brodi, Hrbati, Berdih, Venus Vilijams i mnogi drugi apsolutno su zaslužili da se o njima piše. U ostalom, pogledajte i sami...

