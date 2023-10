'AKO HOĆETE DA BUDETE NAJBOLJI, GLEDAJTE ĐOKOVIĆA' Legendarni američki teniser o razlici između Novaka i Kirjosa

Džimi Konors govorio je u svom podkastu o razlici između Novaka Đokovića i Nika Kirjosa.

Konors smatra da je razlika između njih dvojice u posvećenosti samom tenisu.

- Ako hoćete da budete najbolji, gledajte Novaka Đokovića. Ništa mu se ne ispreči na putu. Ne želi da igra košarku, koncentriše se i fokusira samo na tenis i pobed - rekao je osvajač osam Grend slem titula.

Potom je objasnio i šta nedostaje australijskom teniseru.

- Nik dozvoljava da mu misli odlutaju na druge stvari. Možda je i Kirjos jedan od tih momaka koji žele da budu najbolji, ali važno je fokusirati svu energiju kao onome što je bitno. Možda je zadovoljan sa svojim uspesima i šta je uradio u skladu sa svojim sposobnostima. Ne kritikujem ga, samo pričam o njegovim sposobnostima i gde bi trebalo i mogao da bude - zaključio je Konors.

Podsetimo, Kirjos je ove sezone odigrao samo jedan meč u prvom kolu u Štutgartu, a za sve je kriva povreda kolena.

Godinu je počeo na 22. mestu (rekord karijere je 16. pozicija na ATP listi), ali se ubrzo povukao sa Australijan Opena i podvrgnuo operaciji. Prve prognoze su bile da će odsustvovati samo osam nedelja, ali to nije bio slučaj.

Najveći pad doživeo je nakon što nije odbranio titulu u Vašingtonu i četvrtfinale US Opena, posle čega je dospeo do 469. mesta. Ostalo mu je samo 90 poena, a posle azijske turneje i to je "isparilo".

Kirjos je najavio da će se vratiti sledeće godine i iskoristiti "zaštićeni renking" kako bi učestvovao na turnirima.

Njegovim sudbinu bi mogao da doživi i Rafael Nadal. Trenutno 243. teniser sveta ima samo 255 poena i većinu će izgubiti posle Završnog turnira u Torinu. Tačnije, okruglo njih 200, a pre toga još 10 u Parizu gde je stigao tek do drugog kola 2022. godine.

To znači da će Španac početi narednu sezonu sa samo 45 poena (zaradio ih u prvom kolu Australijan opena).

Ostaje da se vidi da li će se oporaviti na vreme za Melburn, a ukoliko to ne bude slučaj i on će ostati bez plasmana na ATP listi.

Autor: