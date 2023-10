Angelina zasijala nakon što je proglašena za zvezdu u usponu evropske atletike: Radiću da budem još bolja!

Velika čast i priznanje pripali su sinoć našoj sjajnoj i divnoj Angelini Topić na gala večeri Evropske atletike, pošto je od strane stručnog žirija, novinara i navijača proglašena zajedničkim glasom za zvezdu u usponu 2023. godine.

Ne čudi što je to tako. Topić je ove godine imala sjajne rezultate, postala je juniorska šampiona Evrope, bila treća na mitingu Dijamantske lige, kao i sedma na Svetskom prvenstvu za seniore, dok je bila i četvrta na Evropskom prvenstvu u dvorani, zbog čega je i dobila ovo laskavo priznanje u Litvaniji.

U veoma jakoj konkurenciji, gde su bile još i Rasidat Adeleke, Agate Kaune, Olivija Girt, Larisa Japićino, Jana Koščak, Silja Kosonen, Nina Čioma Endubisi, Alida van Dalen i Odri Vero, Angelina je uspela da se domogne ovog priznanja.

A ona je kao i uvek bila skromna. Kaže da i mnogi drugi zaslužuju da budu tu gde i ona i da nas čeka plejada sjajnih mladih atletičara.

- Pretpostavljam da je to bio najneočekivaniji rezultat koji sam ostvarila ikada. Sećam se pre takmičenja da sam rekla da ću samo da izađem i da će da mi bude zabavno. To sam i uradila. I pretpostavljam da Bog ima svoje puteve. Kao što sam rekla, isuskstvo koje sam stekla je neverovatno i ne bih ga ni za šta menjala. Hoću da kažem da je čast samo što sam ovde sa toliko neverovatnih i talentovanih ljudi, to je nešto za mene sjajno. Mnogi drugi zaslužuju da budu tu gde sam sada ja, zato što imamo predivnu generaciju toliko talentovanih atletičara. Hoću da vam se zahvalim i nastaviću da radim da budem još bolja! - rekla je Topićeva na gala večeri.