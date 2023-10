'BOG IMA SVOJE PUTEVE, ČAST MI JE ŠTO SAM OVDE!' Angelina blistala nakon što je proglašena najboljom mladom atletičarkom Evrope

Angelina Topić je proglašena za najbolju mladu atletičarku Evrope, nakon čega je pokazala skromnost.

Srpska atletičarka je dobila nagradu "Zvezda u usponu", sasvim zasluženo.

Topić je ove godine bila juniorska šampionka Evrope, treća na mitingu Dijamantske lige, sedma na Svetskom prvenstvu za seniore, četvrta na Evropskom prvenstvu u dvorani i državna rekorderka Srbije u skoku uvis.

- Pretpostavljam da je to bio najneočekivaniji rezultat koji sam ostvarila ikada. Sećam se pre takmičenja da sam rekla da ću samo da izađem i da će da mi bude zabavno. To sam i uradila. I pretpostavljam da Bog ima svoje puteve. Kao što sam rekla, isusstvo koje sam stekla je neverovatno i ne bih ga ni za šta menjala. Hoću da kažem da je čast samo što sam ovde sa toliko neverovatnih i talentovanih ljudi, to je nešto za mene sjajno - rekla je Topićeva i dodala:

- Mnogi drugi zaslužuju da budu tu gde sam sada ja, zato što imamo predivnu generaciju toliko talentovanih atletičara. Hoću da vam se zahvalim i nastaviću da radim da budem još bolja.

Ona je nagredu ponela ispred Rasidat Adelke iz Irske i Agate Kune iz Letonije.

Nagrada koja je ustanovljena 2007. samo je jednom pripala srpskom atletičaru. To je bilo, 2013. godine, kada je Emir Bekrić poneo prestižno priznanje.

Na današnjoj ceremoniji u Viljnusu proglašeni su i evropski atletičari godine. Najbolja atletičarka je Femke Bol iz Holandije, dok je u konkurenciji muškaraca najbolji Norvežanin Jakob Ingebrigsten.

Za "Zvezdu u usponu" u muškoj konkurenciji proglašen je italijanski atletičar Matija Furlani.

