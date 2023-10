ZAVRŠENA 66. 'ZLATNA RUKAVICA': Sara Ćirković i Igor Rogić NAJBOLJI u Čačku (FOTO)

Lepotica u plavom, čačanska sportska hala “Morava” lansirala je nove šampione, osvajače prestižnog međunarodnog takmičenja “Zlatna rukavica”. U 66. izdanju boks turnira u elitnoj seniorskoj konkurenciji održanom od 18. do 21. oktobra 2023. u Atenici učestvovalo je 115 bokserki i boksera iz 20 zemalja sveta. Naslove šampiona i statue “Zlatne rukavice” iskovali su mladi asovi srpskog boks ringa, aktuelna juniorska šampionka sveta Sara Ćirković i Igor Rogić u muškoj konkurenciji.

Grad domaćin i pokrovitelj ovog istorijskog turnira Čačak uz partnerstvo sa Bokserskim savezom Srbije ugostio je kvalitetne i jake boks snage na turniru kojim se srpski boks decenijama ponosi.

Videli smo na delu reprezentativce i aktere plemenite veštine sa velikim međunarodnim iskustvom maksimalno motivisane da u svoju biografiju upišu i trofej koji je simbol tradicije i koji je jako cenjen širom planete.

U finalnoj noći pod svodovima „Morave“ održano je 17.

Osvajač trofeja „Zlatna rukavica“ u kategoriji seniorki je 19 – godišnja Sara Ćirković koja je u finalu u konkurenciji do 54 kg savladala zemljakinju Jelenu Zekić. Za najborbeniji ženski par proglašene su srpska reprezentativka Milena Matović i Marokanka Bel Ahbib koje su boksovale u kategoriji do 66 kg. Najbolja tehničarka je srpska reprezentativka, nosilac norme za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Natalija Šadrina koja je u finalu u kategoriji do 60 kg pobedila predstavnicu Obale Slonovače Mariam Sidibe.

Šampion 66. „Zlatne rukavice“ kod boksera je Igor Rogić koji je u finalnom susretu u kateogriji do 71 kg savladao Rusa Vusala Alieva. Za najboljeg tehničara proglašen je Rastko Simić koji je u kategoriji do 80 kg pobedio Francuza Cesara Žorelina. Najbolji strani bokser je Makedonac Alen Rustemovski koji je u kategoriji do 57 kg pobedio ruskog šampiona Jevgenija Lijaškova. Najborbeniji par su Hikment Garaev iz Rusije i Francuz Hugo Grau koji su boksovali u kategoriji do 67 kg.

Za najbolji ženski tim proglašena je selekcija Srbije, pehar je selektoru svih ženskih reprezentavija naše zemlje Mirku Ždralu uručio Labud Pejović. Najbolji muški tim turnira je ekipa Rusije, a ukupno najbolja reprezentacija celokupnog takmičenja 66. „Zlatna rukavica“ je tim Srbije.

Sari i Igoru statue Zlatne rukavice uručio je Milenko Andrić. Pehare su u ostalim kategorijama uručili tehnički delegat takmičenja Sergej Berdnik i zamenik tehničkog delegata Uroš Pušković, kao i asovi ex Yu ringa Mirko Puzović, Fazlija Šaćirović, Dragan Vujković, Milivoje Labudović, Mujo Bajrović.

Najbolji sudija turnira je Azerbejdžanac Anar Naghdijev, a posebna nagrada za medijski rad i doprinos za srpski boks u ovoj oblasti otišla je u ruke Igora Špadijera.